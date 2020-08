Weißrusslands Präsident Lukaschenko will Hilfe von Putin

Der durch anhaltende Proteste in Bedrängnis geratene weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko will offenbar Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu Hilfe rufen. „Putin muss kontaktiert werden, damit ich mit ihm sprechen kann, weil das nicht mehr nur eine Bedrohung für Weißrussland darstellt“, so Lukaschenko laut staatlicher Nachrichtenagentur Belta. In Minsk gab es wieder Protestkundgebungen.

Am Samstag versammelten sich in Minsk erneut Tausende Menschen, um gegen Gewalt und Willkür unter Lukaschenko zu demonstrieren. In den vergangenen Tagen legten auch immer mehr Beschäftigte in Staatsbetrieben ihre Arbeit nieder. Lukaschenko warnte am Samstag erneut vor den wirtschaftlichen Folgen von Streiks. Er wolle am kommenden Montag den staatlichen Lastwagenhersteller besuchen und dort mit Arbeitern sprechen, kündigte der 65-Jährige an.