Tiroler Jugendlicher bei „TikTok“-Dreh überrollt

Das Drehen eines „TikTok“-Videos ist am Freitagabend einem 17-jährigen Tiroler zum Verhängnis geworden. Der Jugendliche wurde im Einfahrtsbereich eines Wohnhauses in Innsbruck von einem Pkw überrollt und nach der notärztlichen Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.