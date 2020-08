Tödlicher Unfall bei Nonstop-Radrennen in der Schweiz

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Samstag bei der Tortour 2020 gekommen, einem mehrtägigen Ultra-Radrennen in der Schweiz. Ein Teilnehmer kollidierte am Oberalppass mit einem Motorradfahrer. Der Sportler starb noch am Unglücksort, teilte Jürgen Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, mit.