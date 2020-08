Nacktwanderer stürzte in Deutschland 70 Meter in die Tiefe

Bei einer Nacktwanderung in Thüringen ist ein 76-jähriger Deutscher am Freitag ab- und 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Wanderer aus Mecklenburg-Vorpommern kam wenige Meter oberhalb des Flusses Saale schwerverletzt zum Liegen, wie die Landeseinsatzzentrale am Samstag mitteilte. Die Polizei geht von einem Unfall aus, Fremdverschulden liege nicht vor, sagte ein Sprecher.