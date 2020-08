Vinales überrascht mit Pole in Spielberg

Nicht wie erwartet ein Ducati- oder KTM-Fahrer, sondern mit Maverick Vinales ein Yamaha-Pilot geht am Sonntag aus der Pole-Position in den Motorrad-Grand-Prix von Österreich 2020. Der Spanier erzielte am Samstag im MotoGP-Qualifying vor leeren Tribünen mit 1:23,450 Min. Bestzeit 0,068 Sek. vor dem Australier Jack Miller (Ducati) sowie WM-Leader Fabio Quartararo, der ebenfalls eine Yamaha fährt.

Der italienische Ducati-Vorjahressieger Andrea Dovizioso wurde hingegen nur Vierter und startet wie KTM-Hoffnung Pol Espargaro (5.) lediglich aus der zweiten Reihe in das vierte WM-Saisonrennen. Brünn-Sieger Brad Binder schaffte es beim KTM-Heimrennen in Spielberg gar nicht erst in das Pole-Qualifying Q2. Der MotoGP-Rookie aus Südafrika war von Beginn an hinterher gewesen und geht am Sonntag (14.00 Uhr MESZ, live ServusTV) als 17. und nur aus Reihe sechs ins Rennen. Als zweitbester KTM-Pilot startet der Portugiese Miguel Oliveira von Platz 11.

Das Ergebnis auf der Power-Strecke mit dem hohen Vollgas-Anteil von über 50 Prozent war doch ein kleiner Dämpfer für Ducati und KTM, auch wenn im Q2 zwischen Vinales und Valentino Rossi auf Platz 12 nur eine halbe Sekunde lag. Ducati hat bisher in allen vier Spielberg-Rennen der MotoGP die Sieger gestellt. KTM hatte nach dem gefeierten Binder-Triumph in Tschechien beim Heimrennen sogar mit der ersten MotGP-Pole geliebäugelt. Beide Piloten haben im Rennen aber auch aus Reihe zwei gute Chancen.

Vielleicht spielte eine Rolle, dass sowohl Dovizioso als auch Espargaro unmittelbar vor dem Qualifying abgelenkt wurden. Der Italiener hatte am Vormittag verkünden lassen, dass er über 2020 hinaus nicht mehr mit Ducati weitermachen wird. Die damit verbundene Hoffnung auf einen klaren Kopf stellte sich aber auf einer seiner Lieblingsstrecken zunächst nicht ein.

Espargaro, im Freitag-Training der schnellste Pilot, stürzte unmittelbar vor dem Qualifying im vierten und letzten Training FP4 mit seiner RC16 in der vorletzten Kurve heftig. Dort hatte es zuvor auf der superschnellen Berg- und Tal-Bahn in der Steiermark trotz trockener Piste und moderaten 24 Grad schon seinen Bruder Aleix (Aprilia) erwischt. Platz zwei von Espargaro im Vorjahr in Misano bleibt damit die KTM-Bestmarke in der Startaufstellung.

Auch Espargaro fährt in seiner Abschiedssaison, er verlässt KTM am Jahresende in Richtung Honda. Aufgrund seiner langjährigen Entwicklungsarbeit für KTM ist der Spanier aber besonders darauf aus, vor seinem Abschied Siege für KTM einzufahren. In Spielberg wäre freilich schon eine Zielankunft ein Erfolg. 2017 musste er nach einer Kollision früh abbrechen, 2018 fehlte er wegen einer Nackenverletzung und im Vorjahr musste Espargaro mit Elektronik-Defekt aufgeben.

Der Spanier ist zudem besonders „geladen“, weil ihn vor einer Woche in Brünn ausgerechnet eine Kollision mit seinem vorjährigen Teamkollegen Johann Zarco um die Chance gebracht hat, anstelle von Binder den historischen ersten MotoGP-Sieg für die Marke aus Österreich einzufahren.