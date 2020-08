Hamilton startet in Spanien von der Pole Position

Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag zum vierten Mal in dieser Formel-1-Saison von der besten Position ins Rennen. Der Brite sicherte sich am Samstag im Qualifying für den Großen Preis von Spanien in Montmelo die 92. Pole Position seiner Karriere, seinem Mercedes-Stallrivalen Valtteri Bottas nahm er dabei 0,059 Sekunden ab. Dritter war Max Verstappen im Red Bull.