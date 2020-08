38-jähriger Sportler bei Radrennen in der Schweiz gestorben

Zu einem tragischen Unfall mit einem Toten ist es am Samstag beim Extrem-Rad-Rennen „Tortour Ultra“ in der Schweiz gekommen. Beim Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer wurde ein Teilnehmer am Oberalppass (Kanton Graubünden) so schwer verletzt, dass er noch am Unglücksort starb. Das Rennen wurde abgebrochen.