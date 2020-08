PGA-Turnier in Greensboro: Schwab mit Chance auf Tourkarte

Matthias Schwab ist am Samstag mit einer 68er-Runde bei den Wyndham Championship in Greensboro/North Carolina zurück ins Clubhaus gekommen. Er rangiert bei der mit 6,4 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung der US-PGA-Tour nach drei Runden mit 204 Schlägen an der 48. Stelle. Die Führung hat der Südkoreaner Kim Si-woo mit 192 inne.