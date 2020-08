Trump will Snapback von Iran-Atomdeal nächste Woche auslösen

US-Präsident Donald Trump will das Atomabkommen mit dem Iran eigenen Aussagen zufolge kommende Woche mit dem sogenannten Snapback-Mechanismus aus den Angeln heben. „Wir werden den Snapback auslösen und sie werden es nächste Woche sehen“, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Bedminster (New Jersey).