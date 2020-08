Festnahmen bei Demonstration gegen Netanyahu in Jerusalem

Rund 10.000 Israelis haben am Samstagabend in Jerusalem erneut gegen den rechtsorientierten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu demonstriert. Bei Konfrontationen mit der Polizei seien elf Demonstranten festgenommen worden, teilte Polizeisprecher Micky Rosenfeld in der Nacht auf Sonntag mit. Die Demonstranten hielten in der Nähe von Netanyahus Amtssitz Blumen in die Höhe und riefen Parolen.