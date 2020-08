Kärntner schlug und bedrohte Ex-Freundin in ihrem Haus

Ein 32-jähriger Klagenfurter hat in der Nacht auf Sonntag in Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) seine Ex-Freundin in deren Haus attackiert. Er würgte und schlug sie laut Angaben der Polizei und drohte der 30-Jährigen verbal mit dem Umbringen. Zuvor war er über das Küchenfenster in das Wohnhaus der Frau eingedrungen. Die bei der Attacke anwesende Schwester der Frau verständigte die Polizei.