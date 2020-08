Wassersicherheit für ganzes Zirler Ortsgebiet

Um die Abhängigkeit der beiden Weiler von einer einzigen Quelle, der Niederbachquelle, zu beseitigen und die Versorgungssicherheit auf dasselbe Niveau wie in Zirl-Zentrum zu heben, hat die Gemeinde die drei Versorgungsbereiche nun durch neue Verbindungsleitungen verknüpft: eine zwischen Zirl und Eigenhofen, eine zwischen Eigenhofen und Dirschenbach. In die Arbeiten flossen allein heuer rund 300.000 Euro.

In weiterer Folge sollen dann die alten Hochbehälter in Eigenhofen (60 m3) und Dirschenbach (9,5 m3) durch einen gemeinsamen 300 m3 fassenden Hochbehälter in Eigenhofen ersetzt werden. Die alten entsprächen nicht mehr den modernen Standards, so Öfner, ein Ersatz sei mittelfristig „zwingend“.