Lostag für Schulstart im Herbst: Tirol will Unterrichtsbeginn entzerren

Bereits am Sontagabend ließ Faßmann in der ZIB 2 durchblicken, dass ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz von der Farbe der Corona-Ampel abhängen werde. Erst ab Gelb soll das der Fall sein – jedoch nicht während des Unterrichts. Flächendeckende Schulschließungen solle es nicht mehr geben – vielmehr strikte Einzelfallprüfungen durch die lokalen Behörden. Treten in der Schule Verdachtsfälle auf, sollen Kinder isoliert und im Falle eines positiven Tests ihre Klassen sowie Lehrer durchgetestet werden.

Indes will die schwarz-grüne Koalition in Tirol die Schulen für eine andere Neuerung sensibilisieren. So sollen alle Oberstufen- und Berufsschulen im Zentralraum von Innsbruck bis Volders den Unterrichtsbeginn auf 8.30 bis 9 Uhr nach hinten verlegen. Das, so legen die zuständige Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) in einem Schrei­ben an alle betreffenden Schulen (AHS, BMHS, TFBS, PTS) in diesem Gebiet dar, könne helfen, die Öffi-Spitzen im Frühverkehr zu reduzieren. Schließlich könnten in übervollen Bussen und Bahnen kaum die wegen Corona empfohlenen Sicherheitsabstände eingehalten werden. Das Infektionsrisiko müsse aber minimiert werden. Die Verkehrsplaner im Land sprechen sich klar dafür aus, der VVT stünde mit Zusatzangeboten bereit, heißt es.