Sturm am Mondsee brachte zahlreiche Boote in Seenot

Ein aufziehender Sturm hat am Samstagnachmittag zahlreiche Segel-Boote am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) in Seenot gebracht. Zwei Regatten fanden statt, als sich das Unwetter zusammen braute. Auch einige E-Boote und Stand-up-Paddler waren betroffen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.