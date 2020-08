Seenotrettungsschiff „Sea Watch 4“ erstmals im Einsatz

Das unter anderem von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unterstützte Seenotrettungsschiff „Sea Watch 4“ ist zu seinem ersten Einsatz im Mittelmeer aufgebrochen. Das Schiff verließ am Samstag den Hafen des spanischen Burriana und ist auf dem Weg ins Einsatzgebiet in internationalen Gewässern vor Libyen, wie das Trägerbündnis United4Rescue und die Hilfsorganisation Sea-Watch mitteilten.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, begrüßte den Beginn der Mission. Im ZDF bezeichnete er es jedoch zugleich als „skandalös“, dass „die EU seit Jahren zuschaut, wie an den Grenzen Europas Menschen ertrinken“. Der Bischof kritisierte auch die Zusammenarbeit der europäischen Regierungen mit der libyschen Küstenwache, der immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Es sei zwar gut, „dass wenigstens die zivilen Seenotretter da sind“, doch „eigentlich ist das staatliche Aufgabe“.

„Europa soll sehen, dass die Politik des Wegsehens nicht mehr tatenlos hingenommen wird“, sagte Bedford-Strohm zudem in einer Videobotschaft an die Besatzung und ihre Unterstützer. „Der Einsatz des Schiffes ist beides: eine humanitäre Hilfsmaßnahme, aber auch ein politisches Zeichen dafür, dass wir uns weiter einmischen werden“, hob er hervor. Er sei „dankbar, dass das Engagement so vieler Menschen dazu geführt hat, dass dieses Rettungsschiff heute in See sticht“.