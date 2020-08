Kolumbianer Martinez Gesamtsieger des Dauphiné-Critériums

Das Critérium du Dauphiné ist am Sonntag mit dem Gesamtsieg des Kolumbianers Daniel Martinez zu Ende gegangen. Der führende Slowene Primoz Roglic trat am Schlusstag wegen der am Vortag erlittenen Sturzverletzungen nicht mehr an. Die abschließende Bergetappe um Megeve (153 km) gewann Roglics Teamkollege Sepp Kuss (USA) solo vor Martinez.