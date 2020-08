Acht Tote bei bewaffnetem Angriff in Kolumbien

In einem umkämpften Drogenhandelsgebiet im Südwesten Kolumbiens sind am Samstagabend acht Menschen von einer bisher nicht identifizierten bewaffneten Gruppe erschossen worden. Den Behördenzufolge ereigneten sich die Morde in der Provinz Narino nahe der Grenze zu Ecuador. Der kolumbianische Präsident Ivan Duque verurteilte den Angriff laut Nachrichtenagentur Reuters auf Twitter.