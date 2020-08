Pkw krachte nahe Graz in Motorrad - 17-Jähriger getötet

Ein 17-Jähriger, der am Sonntagabend in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) mit seinem Motorrad unterwegs war, ist bei einem Unfall getötet worden. Ein 50-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Kärntner Straße links zu einem Parkplatz einbiegen wollte, kollidierte mit ihm, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.