Sommerspiele Melk mit „Xperiment“ zufrieden

Die Sommerspiele Melk sind mit ihrem „Xperiment“ im vom Coronavirus beeinflussten Kultursommer zufrieden. Die Auslastung in der Wachauarena habe knapp 80 Prozent betragen, teilte die Bühne am Montag mit. Die „Pandemic Edition“ hatte am Wochenende ihre letzte Vorstellung. Der ursprüngliche Spielplan für das 60. Jubiläumsjahr der Sommerspiele soll 2021 nachgeholt werden.