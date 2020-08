Dritte Runde US-russischer Abrüstungsgespräche in Wien

Hochrangige Delegationen aus Russland und den USA haben am Montag in Wien ihre Gespräche über atomare Abrüstung fortgesetzt. Sowohl Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow als auch der US-Sonderbeauftragte Marshall Billingslea betonten vor dieser dritten Gesprächsrunde ihre Dialogbereitschaft. Die Verhandlungen im Palais Niederösterreich sollen bis Dienstagabend dauern.

Vor Beginn der Gespräche, die sich mit dem 2021 auslaufenden New Start-Abkommen zur Begrenzung strategischer Atomwaffen beschäftigen, waren die Delegationen zunächst vom Generalsekretär des österreichischen Außenministeriums, Peter Launsky-Tieffenthal, begrüßt worden. Wie bereits bei ihrer ersten Gesprächsrunde Ende Juni verhandeln Billingslea und Rjabkow im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse. In einer zweiten Runde hatten sich Experten aus beiden Ländern Ende Juli im Hotel InterContinental getroffen.