Innsbruck – Andrea Dablander kennt ihr Ziel im Leben. So peilt sie beim Treffen auf kurzem Wege und raschen Schritte­s einen bestimmten Bereich im Botanischen Garten in Innsbruck an. Angekommen holt sie tief Luft und berührt die Pflanzen des Duft- und Tastgartens, wo die 34-Jährige von den Inhaltsstoffen einiger Kräuter schwärmt. Sie kennt sie alle. „Rosengerani­e, Lavendel, Zitronenmelisse, Salbei, Rosmarin. Und das ist Ysop“, sagt die gebürtige Innsbruckerin und zeigt auf eine Kräuterstaud­e mit Blüten in einem kräftigen Blau. „Er ist nicht ganz so bekannt, ist aber auch ein­e Heilpflanze und in meiner pflegenden Gesichtscreme enthalten.“