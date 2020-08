Wegen einer Panne in einem wichtigen Kraftwerk ist am Montag auf ganz Sri Lanka der Strom ausgefallen. Berichte über größere Konsequenzen des Vorfalls gab es zunächst nicht. So haben beispielsweise die meisten Krankenhäuser Generatoren, um eine Notstromversorgung sicherzustellen, hieß es seitens der Behörden.