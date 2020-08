Audi S3: Kompakte Kraftkammer im Doppel

Ingolstadt – Noch ist der A3 der aktuellen Generation ganz frisch, erst seit wenigen Monaten rollt er auf unseren Straßen. Doch das Motorenangebot ist, vorläufig, überschaubar. Allerdings gibt es offiziell wie inoffiziell eine angekündigte Ausweitung des Programms. Denn noch fehlen Quattro-Versionen, ausgewählte Verbrennungsmotoren und natürlich alternative Antriebe – allesamt stehen sie am Programm. Selbst eine RS-Version mit einem Fünfzylinder-Aggregat wird zumindest nicht ausgeschlossen. Und bis dahin? Gibt es eine überzeugende Alternative in Gestalt des neuen S3, der als Sportback (Fünftürer) und als Limousine im Herbst den Markt entern wird.

Das Kraftangebot, so viel ist augenscheinlich, scheint zu viel zu sein für einen bloßen Vorderradantrieb. Deshalb spendiert Audi dem S3 erwartungsgemäß einen Quattro-Allradantrieb, um erhöhte Traktion anbieten zu können. Dieser bedient sich vorrangig einer hydraulischen Lamellenkupplung, die vor der Hinterachse eingebaut ist und bedarfsgerecht das Drehmoment zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt – vollvariabel. In die Kraftverteilung bringt sich außerdem eine Siebenstufen-Doppelkupplung (S-tronic) ein, die laut Audi „blitzschnell“ die adäquaten Gänge sortiert.

Das Antriebssystem ist ausgefeilt genug, um den S3 in 4,8 Sekunden von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Diesen Wert erreichen dem Hersteller zufolge sowohl die Schräghecklimousine als auch das Stufenheckmodell. Bis 250 km/h schnell können beide Varianten fahren, dann regelt der elektronische Begrenzer ab.

Das wesentliche Element für einen dynamischen Fahrspaß ist somit gesichert – aber dabei bleibt es nicht. Zu Diensten stehen zusätzlich eine Vierlenker-Hinterachse und eine Progressivlenkung, beide ab Werk an Bord. Gegenüber dem Standard-A3 ist die Karosserie um 15 Millimeter tiefergelegt, gegen Aufpreis gibt es das S-Sportfahrwerk mit einer adaptiven Dämpferregelung. Diesbezüglich verspricht Audi schnelle Reaktionszeiten („in Tausendstelsekunden“), was die Anpassung an den Straßenzustand, die Fahrsituation und den Wunsch des Fahrers betrifft.