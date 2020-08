Kulissenschieber machen wieder Theater in Ehrwald

Wegen der aktuellen Covid-19-Vorgaben wurde in Abstimmung mit der Bezirkshautmannschaft Reutt­e ein Bestuhlungsplan für den Zugspitzsaal erstellt, mit dem die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Besuchern eingehalten werden können. Dadurch stehen allerdings nur beschränkt Sitzplätze zur Verfügung. So wird die Sitzplatzeinteilung durch den Vereinsvorstand je nach Eingang der Reservierungen festgelegt.

Personen aus einem Haushalt und Besuchergruppen dürfen auch ohne Abstand auf den zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen an den Tischen platziert werden. Die Sitzplätze von Paaren oder Einzelpersonen haben einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen. Eine Maskenpflicht ist nur beim Betreten und Verlassen des Saales vorgeschriebe­n, auf den Sitzplätze­n nicht.

Wegen der besonderen Umstände ersuchen die Kulissenschieber, die Karten unbedingt im Voraus zu reservieren. Karten an der Abendkasse sind nur eingeschränkt erhältlich. Am besten bietet sich die kostenfreie Online-Reservierung unter www.kulissenschieber.at oder über das Tourismusbüro Ehrwal­d an.