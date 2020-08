Nach TT-Interview: Von links bis rechts am Watschenbaum

Geht es nach dem Tiroler Standortanwalt Stefan Garbislander, so sollen Organisationen wie eben das Transitforum künftig auch an den Verfahrenskosten beteiligt werden. Das, so die Logik der in der Wirtschaftskammer angesiedelten Standortanwaltschaft, würde die Verfahrensdauer verkürzen helfen. Weil dann eben NGOs nicht mehr so viele Einsprüche in Umweltverfahren machen würden, wie Garbislander im TT-Interview am Montag ausführte. Zudem warnt die Standortanwaltschaft vor einer Ausweitung der Bürgerbeteiligung. Und wenn, dann wäre die Umweltanwaltschaft obsolet.