Mazdas Baby erhält milde Beikost: Der neue Mazda 2

Innsbruck – Dass Mazda bei seinen Frischzellenkuren besonders behutsam ans Werk geht und vor allem das Blechkleid lediglich mit dem Skalpell bearbeitet, hat einen Grund. Immerhin erfreuen sich die Modelle des japanischen Herstellers immer größerer Beliebtheit und dabei will man es auch belassen. Der Name Mazda steht mittlerweile für solide Qualität und elegantes Design. Außerdem setzen die Ingenieure – wie andere Hersteller auch – auf eine Antriebstechnik, die nicht unbedingt dem Mainstream folgt. Und das kommt gut an. Dass man unserem kürzlich getesteten Mazda 2 seine Neuerungen nicht sofort ansah, verwundert daher wenig. Auf den zweiten Blick sieht der Kenner aber die modifizierten Leuchten, den überarbeiteten Grill und die neu geformten Schürzen. Trotz der unauffällig gesetzten Maßnahmen: Der Kleine sieht jetzt richtig erwachsen aus.