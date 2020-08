Der Auslöser für den Streit am 17. Juli war banal. Während der 54-Jährige in einem Geschäft in der Rossau seit zehn Minuten in der Warteschlange stand, sind zwei junge Kunden direkt zu einem (ihnen bekannten) Verkäufer gegangen. Für das spätere Opfer Günther P. inakzeptabel – der Innsbrucker schimpfte und stellte die „Vordrängler“ zur Rede. Ein Gerangel noch im Verkaufsbereich war die Folge.