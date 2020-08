Junger Mann tötete im Nordwesten Pakistans Nachbarstochter

Im Nordwesten Pakistans hat ein junger Mann seine sechs Jahre alte Nachbarin umgebracht. Der Täter aus der Stadt Nowshera in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa sei etwa 18 Jahre alt und habe die Tat gestanden, teilte die Polizei am Montag mit. Lokale Medien berichteten, der Mann habe die Sechsjährige zuvor vergewaltigt. Eine Obduktion stehe aber noch aus, hieß es von der Polizei.

Das Mädchen war demnach am Samstag verschwunden. Angehörige suchten mit Lautsprechern nach der Sechsjährigen, bis sie ihre Leiche schließlich in der Nähe fanden - eingewickelt in einen Plastiksack.