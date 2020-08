Barbara Haas rutschte ins Hauptfeld der US Open

Die diesjährigen US Open werden bei den Damen wegen der Coronakrise ein ungewöhnlich schwaches Feld sehen. Mit der Weltranglisten-Zweiten Simona Halep sagte am Montag schon die sechste Spielerin aus den Top Ten für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York und damit auch für das von Cincinnati nach New York verlegte Großturnier davor ab.