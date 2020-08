Ex-Wacker-Trainer Grumser und der schleichende Abschied

Es hätte gut angefangen, denn nach dem Schweizer Trainer-Flop Maurizio Jacobacci sorgte der Blondschopf mit seiner Bestellung am 21. September 2016 für Ruhe. Die „Grumser-Tabelle“ sprach für sich, doch Grumser (damals noch ohne UEFA-Pro-Lizenz) hätte in der Folge ins zweite Glied rücken müssen – was ihm „nicht taugte“, am 5. Jänner 2017 machte er seinem Nachfolger Karl Daxbacher Platz. „Er ist unser Mann für die Zukunft, wir planen fest mit ihm“, meinte Manager Alfred Hörtnagl beim Rückzug anerkennend, Grumser sollte weiter Wacker-Fohlen heranzüchten. Sein Versprechen: „Ich unterstütze den neuen Cheftrainer zu 100 Prozent.“