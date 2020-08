Trainingszentrum beim Tivoli: Innsbrucker Bürgermeister trifft auf Wacker-Investor

Innsbruck – Am Freitag, vier Wochen vor dem sportlichen Saisonstart, kommt es für Zweitligist FC Wacker Innsbruck zum ersten Gipfeltreffen der neuen Fußball-Saison. Der Hamburger Investor Matthias Siems trifft persönlich mit Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi zusammen, um die Umsetzbarkeit eines Trainingszentrums auszuloten. Dabei geht es neben den derzeit bestehenden W1 und W2 (Kunstrasen) um zumindest zwei weitere Plätze sowie ein Funktionsgebäude südlich und westlich des Tivoli-Stadions. In einem Brief an das Stadtoberhaupt hatte der Hamburger seinen Vorschlag bereits unterbreitet, die Kernbotschaft bleibt: Finanzierung gewährleistet – früher sah das anders aus.