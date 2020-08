Post-Streit mit Trump: Demokraten wollen Gesetz einbringen

Die Demokraten wollen im Streit mit US-Präsident Donald Trump über Kürzungen bei der Post am Samstag erste Gesetzentwürfe vorlegen. Die erste Abstimmung darüber könne ab dem späten Vormittag stattfinden, sagte am Montag der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steny Hoyer. Hochrangige Demokraten im Senat riefen Postdienstchef Louis DeJoy auf, sein Programm zu Kostensenkungen zurückzunehmen.

Die Demokraten fürchten, dass US-Präsident Donald Trump durch das Programm den Ausgang der Präsidentenwahl im November manipulieren könnte, da in diesem Jahr besonders viele Briefwähler erwartet werden. Daher wächst der politische Widerstand gegen die Sparmaßnahmen. Mindestens sechs von Demokraten geführte Staaten berieten über Klagen gegen die US-Regierung, berichtete die „Washington Post“ in der Nacht auf Montag.

Das Repräsentantenhaus will am Samstag über gesetzliche Schritte zur Finanzierung der Post beraten. Nachdem das Repräsentantenhaus aus der Sommerpause zurückgerufen wurde, sprach sich auch eine Senatorin der Republikaner, Susan Collins, dafür aus, die zweite Kongresskammer zu versammeln.

Demokraten äußerten daraufhin den Verdacht, der von Präsident Donald Trump ernannte Post-Chef Louis DeJoy wolle die Briefwahl behindern. „Der Präsident versucht ganz klar, diese Wahl zu sabotieren“, sagte der demokratische Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Connecticut, William Tong, im Nachrichtensender CNN. „Wir befinden uns in einer nationalen Krise“, betonte der demokratische Senator Cory Booker am Montag.

Einem ungewöhnlichen Interview hat sich unterdessen der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden gestellt: Für das Magazin „Elle“ wurde der 77-jährige Ex-Vizepräsident von der 50 Jahre jüngeren Rapperin Cardi B befragt. Biden appellierte in dem am Montag vor Beginn des Nominierungsparteitags seiner Partei veröffentlichten Interview an die junge Generation, am 3. November zur Wahl zu gehen.