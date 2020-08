Syrien: US-Koalition liefert sich Gefecht mit Assad-Truppen

US-geführte Koalitionsstreitkräfte haben sich im Nordosten Syriens in einer seltenen Konfrontation ein Feuergefecht mit der Armee von Machthaber Bashar al-Assad geliefert. Wie die Koalition am Montag mitteilte, wurde eine ihrer Patrouillen nach dem Passieren eines Kontrollpunkts regierungstreuer Kräfte von „Individuen in der Nähe des Checkpoints“ beschossen.