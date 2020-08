Wiener Schubert Theater startet Saison mit „May.Be“

Einen „Perspektivenwechsel“ will das Wiener Schubert Theater in seiner kommenden Saison anbieten: Unter diesem Motto stehen fünf Premieren im Figurentheater an, wobei natürlich die Coronapandemie nicht ausgespart wird. Welche Chancen und Risiken ein „Reset“ nach derart schwerwiegenden Einschnitten bergen kann, fragt etwa das Stück „May.Be - Was sein darf“ von Simon Meusburger.