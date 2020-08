In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Unabhängigkeitstag in mehreren Stadtteilen Raketen eingeschlagen. Dies teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Geschoße schlugen auch unweit einer Zeremonie im Bezirk Shashdarak ein, an der der afghanische Präsident Ashraf Ghani teilnahm. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.