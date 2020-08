33-Jähriger gab in Tiroler Wohnung Schüsse mit Gaspistole ab

Ein stark alkoholisierter 33-Jähriger soll am Montagnachmittag in seiner Wohnung in Reutte in Tirol mehrere Schüsse mit einer Gaspistole abgegeben haben. Verängstigte Anrainer hatten gegen 17.30 Uhr die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden schließlich den alkoholisierten Österreicher vor und entdeckten am Balkon auch die Gaspistole samt Munition und vier leeren Patronenhülsen.