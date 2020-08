Linzer Messerstecher sprang auf Flucht in Zivilstreife

Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag in der Linzer Innenstadt einen Bekannten mit einem Messer attackiert und verletzt. Auf der Flucht hielt er ein Auto an und versuchte, sich darin zu verschanzen. Was er nicht wusste: Es handelte es sich um eine Zivilstreife, die an der bereits nach ihm laufenden Fahndung beteiligt war. Für den Mann klickten die Handschellen, berichtete die Polizei.