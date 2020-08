Selbst Djokovic schaut bei Tiroler Tennistalent Tomas genau hin

„Tipsarevic hat gesagt: ,Aleksandar ist gewaltig. Ich brauche ihn in meiner Akademie, es gibt wenige Spieler seines Jahrgangs, die so gut sind.‘ Er wollte ihn unbedingt“, erzählt Goran Tomas, Vater und erster Förderer seines Sohns. Die Entscheidung war schnell getroffen: Seit Montag trainiert Tomas offiziell in Belgrad in der „Tipsarevic Tennis Academy“, die der 36-Jährige bereits 2013 ins Leben rief. „Aleks bleibt für drei bis fünf Jahre dort. Tipsarevic hat gesagt, er macht ihn dort zu einer Maschine. In drei Jahren sieht er ihn in den Top 100 der Welt“, ergänzt Goran Tomas.