Wolfs Jagd bei den British Open

Troon – Bei den besten Golferinnen herrscht nach der Corona-Zwangspause derzeit Vollbetrieb: Binnen gut einem Monat stehen gleich fünf Turniere der Ladies European Tour (LET) auf dem Programm. Und gleich der zweite Bewerb ist ab Donnerstag der wichtigste der Saison: die mit 4,5 Millionen US-Dollar dotierten British Open im schottischen Troon.

Mit dabei ist zum vierten Mal in Folge die Tirolerin Christine Wolf. Für die 31-jährige Iglerin vom Olympia Golf Igls sind die Erwartungen vor dem Groß-Event noch gedämpft. „Ich will die Woche einfach genießen und schaue dann, was rauskommt. Das erste Ziel ist der Cut, den habe ich noch nie geschafft“, sagt Wolf, für die ein 86. Platz (2017) bisher das Höchste der Gefühle war.