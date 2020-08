Innsbruck – „Wo, wenn nicht bei uns in Tirol?“, ist man versucht zu fragen, wenn davon die Rede ist, auf welchem Teilabschnitt des österreichischen Autobahnnetzes die Teststrecke für eine Photovoltaik-Überdachung kommen soll. Ab Herbst 2021 erfolgt die Umsetzung in die Praxis. Das „Austrian Institut of Technology“ (AIT) will mit Partnern aus Deutschland und der Schweiz mit dieser Form der Nutzung des Straßennetzes zur Energieerzeugung neue Wege beschreiten.