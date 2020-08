Ligue-1-Eröffnungsspiel wegen Corona-Fällen verschoben

Nach weiteren Corona-Fällen bei Olympique Marseille ist das Eröffnungsspiel gegen AS Saint-Etienne verschoben worden. Das eigentlich für Freitag geplante Spiel solle nun Mitte September nachgeholt werden, teilte die französische Fußball-Liga am Mittwoch mit. Marseille hatte am Vormittag drei weitere Corona-Fälle bestätigt. Damit war die Zahl der Fälle bei den Südfranzosen auf vier gestiegen.