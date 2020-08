Hilferufe nicht nur aus Beirut, Pandemie verschärft Notlagen weltweit

Beirut, Wien –Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut sind die Kapazitäten in der libanesischen Hauptstadt für die Behandlung von Corona-Patienten nahezu erschöpft. Libanons Gesundheitsminister Hamad Hassan erklärte: „Wir stehen am Abgrund.“ Er plädiert nun für einen erneuten zweiwöchigen Lockdown im Libanon, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Im Hafen von Beirut explodierten am 4. August 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Über 170 Menschen wurden getötet, mehr als 6500 verletzt. Die Stadt wurde in weiten Teilen verwüstet, etwa 300.000 Menschen wurden obdachlos.