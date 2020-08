Ligue-1-Eröffnungsspiel wegen Corona-Fällen verschoben

Nach weiteren Corona-Fällen bei Olympique Marseille ist das Eröffnungsspiel der Ligue 1 gegen AS Saint-Etienne verschoben worden. Das eigentlich für Freitag geplante Spiel solle nun Mitte September nachgeholt werden, teilte die französische Fußball-Liga am Mittwoch mit. Stattdessen spielen am Freitag nun Girondins Bordeaux und der FC Nantes gegeneinander.