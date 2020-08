Duo mit Schutzmasken überfiel Bank in Graz

Zwei mit Mund-Nasen-Schutz maskierte Männer haben Dienstagvormittag eine Bankfiliale in Graz überfallen und sind mit Bargeld in einem dunklen Wagen geflüchtet. Die Täter wurden trotz einer Alarmfahndung mit Einsatz eines Hubschraubers bis zum Nachmittag nicht gefunden. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden: Speziell ein Mann mit Kinderwagen könnte die Räuber beobachtet haben.

Die unter anderem mit schwarzer Kapuze und schwarzer Kappe bekleideten Täter marschierten gemeinsam gegen 10.20 Uhr in die Filiale einer Bank in der Theodor-Körner-Straße im Grazer Bezirk Geidorf. Neben den Bankangestellten befanden sich zu dem Zeitpunkt auch noch zwei Kunden im Foyer, die dürften aber vom Überfall wenig mitbekommen haben. Einer der Täter stellte sich an einen Bankschalter und hielt den Angestellten eine Faustfeuerwaffe vor. Er forderte Geld.