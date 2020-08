Raketenangriff am Unabhängigkeitstag in Kabul

Bei einem Raketenangriff am afghanischen Unabhängigkeitstag sind in der Hauptstadt Kabul mehrere Mitglieder der afghanischen Ehrengarde sowie Zivilisten verletzt worden. Sechs Ehrengardisten seien am Dienstag durch eine Rakete verletzt worden, die das Gelände des Präsidentenpalastes traf, sagten zwei Palastbeamte der Nachrichtenagentur AFP.