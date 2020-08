Urteilsverkündung - Opfer von Golden State Killer sagten aus

Vor der Urteilsverkündung gegen den geständigen US-Serienmörder und Vergewaltiger Joseph DeAngelo sind Opfer des „Golden State Killers“ zu Wort gekommen. Bei einer Gerichtsanhörung in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento schilderte am Dienstag Kris Pedretti, wie der frühere Polizist sie 1976 als damals 15-Jährige vergewaltigte und ihr den Tod androhte.

„An drei Zeitpunkten in dieser Nacht habe ich gedacht, dass ich sterben werde“, sagte Pedretti. „Ich habe innerlich ‚Jesus liebt mich‘ gesungen, als ich auf meinen Tod gewartet habe.“ „Am nächsten Morgen, dem 19. Dezember, bin ich aufgewacht und wusste, dass ich nie wieder ein Kind sein würde“, führte das Vergewaltigungsopfer aus. „Und obwohl ich dankbar war, am Leben zu sein, hatte ich auch das Gefühl gestorben zu sein.“

Der als „Golden State Killer“ bekannt gewordene Ex-Polizist hatte in den 70er und 80er Jahren Angst und Schrecken in Kalifornien verbreitet. DeAngelo hat 13 Morde und 50 Vergewaltigungen gestanden. Im Gegenzug für seine Geständnisse verzichtet die Staatsanwaltschaft auf eine Forderung nach der Todesstrafe. Er soll am Freitag zu elf Mal lebenslanger Haft verurteilt werden.