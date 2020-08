Ex-FPNÖ-Klubobmann Huber wegen Wiederbetätigung vor Gericht

Wegen NS-Wiederbetätigung muss sich am Mittwoch der ehemalige Chef des FPÖ-Klubs im niederösterreichischen Landtag, Martin Huber, in St. Pölten vor Gericht verantworten. Der Landtagsabgeordnete soll mit via Facebook publizierten Geburtstagswünschen am 20. April 2014 - Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 geboren - gegen das Verbotsgesetz verstoßen haben. Huber drohen bis zu zehn Jahre Haft.