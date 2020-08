90 Kilo schwerer Tresor aus Lokal in Innsbruck gestohlen

Unbekannte Täter haben am Dienstag aus einem Gastlokal in der Innsbrucker Innenstadt einen 90 Kilogramm schweren Standtresor gestohlen. In dem Tresor befanden sich die Tageslosung einer ganzen Woche sowie mehrere Kellnergeldtaschen mit Wechsel- und Trinkgeld. Die genaue Höhe des gestohlenen Geldbetrags war vorerst noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit.