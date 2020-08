90-Jähriger als Exhibitionist in Horn ausgeforscht

In Horn ist ein 90-Jähriger als mutmaßlicher Exhibitionist ausgeforscht worden. Der Mann soll sich drei Mal vor Kindern entblößt haben, bestätigte die Polizei Medienberichte. Er wurde angezeigt. Die zur Last gelegten Taten trugen sich am 13. Juli (zweimal) und am 31. Juli jeweils um die Mittagszeit zu.