Schwaz – Ein kurzer Blick aufs Tablet reicht und schon weiß Robert Fankhauser vom Städtischen Bauhof, welcher Mülleimer in Schwaz voll ist. Während der am Pfundplatz rappelvoll ist und entleert werden muss, kann er ein Stück weiter den Abfallbehälter links liegen lassen: Ein eigens konzipierter Sensor zeigt an, dass der Behälter kaum befüllt ist. Fankhauser spart sich eine Fahrt und kann Zeit sparen, die er woanders dringend benötigt. Immerhin liegen die rund 300 öffentlichen Papierkörbe der Stadt Schwaz teils weit verstreut.